Ramazan Bayramı ikramiyesinin 4 bin lira olarak belirlenmesi üzerine emekliler sokağa dökülüyor.

Düşük maaşlar, yetersiz sosyal haklar ve hayat pahalılığı karşısında zor duruma düşen emekliler, Çorum’da ortak basın açıklaması yaparak, sorun ve talepleri dile getirecek.

SENDİKALAR ORTAK

AÇIKLAMA YAPACAK

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi ile DİSK Emekli Sendikası Çorum İl Temsilciliği bugün ( 13 Mart 2026 Cuma günü) saat 14.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yapacak.

Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak ile DİSK Emekli Sendikası Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın’ın organizesi ile düzenlenecek kitlesel basın açıklamasında emeklilerin talepleri gündeme getirilecek.

“EMEKLİNİN TABUTUNA SON ÇİVİ”

“Yoksulluğa değil, sefalete mahkum edilen emekliler”, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz”, “Emeklinin tabutuna son çivi”, “kışı geçirdik ama yediğimiz ayağı unutmayacağız”, “emeklinin sabrı taştı, sadaka değil hakkımızı istiyoruz” sloganları ile düzenlenen basın açıklamasına tüm Çorum halkı ve emekliler davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi