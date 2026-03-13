Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve üretici ziyaretleri kapsamında badem bahçelerinde yapılan incelemelerde mumya monilya hastalığı tespit edildi.

Saha çalışmalarında badem ağaçlarında çiçek, sürgün ve meyvelerde zarar oluşturan bu fungal hastalığın bazı bahçelerde görüldüğü belirlenirken, hastalığın bitkisel üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına yol açabileceği ifade edildi.

Teknik ekipler, hastalığın görüldüğü alanlarda üreticileri bilgilendirerek mücadele yöntemleri hakkında uygulamalı teknik destek verdi.

VERİM KAYBINA

NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, mumya monilya hastalığının badem ağaçlarında enfekte olan meyvelerin kuruyarak ağaç üzerinde “mumya” görünümünde kalmasına neden olduğunu belirtti. Ağaç üzerinde kalan bu meyvelerin ise bir sonraki üretim sezonunda hastalığın yeniden yayılmasına kaynak oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için bahçelerde düzenli gözlem yapılması ve gerekli kültürel ile kimyasal önlemlerin zamanında uygulanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ÜRETİCİLERE MÜCADELE

TAKVİMİ HATIRLATILDI

Teknik personel tarafından üreticilere hastalıkla mücadele konusunda uygulanması gereken yöntemler de hatırlatıldı. Buna göre kış döneminde budama sırasında ağaç üzerinde kalan mumyalaşmış meyvelerin toplanarak imha edilmesi ve hastalıklı sürgünlerin budanarak bahçeden uzaklaştırılması gerektiği belirtildi.

Çiçeklenme öncesi dönemde bahçelerde hijyenin sağlanması ve hastalık kaynaklarının ortadan kaldırılması önerilirken, çiçeklenme döneminde ise hava koşullarına bağlı olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Çiçeklenme sonrasında hastalık belirtileri görülen sürgün ve meyvelerin bahçeden uzaklaştırılması gerektiğini belirten yetkililer, bitki koruma ürünlerinin kullanımı öncesinde mutlaka teknik personelden uygulama zamanı, dozu ve yöntemi hakkında bilgi alınması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadelede zamanında önlem almalarının verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi