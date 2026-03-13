Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2026’ya kadar sisteme girmeleri gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak–30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini sisteme girmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, işletmelerin çalışan sayısı ve üretim bilgilerini içeren yıllık işletme cetvellerini eksiksiz şekilde doldurarak internet üzerinden ilgili İl Müdürlüğüne göndermeleri gerektiği ifade edildi. Sanayicilerin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden ya da https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak “İşletmelerim” menüsünden gerekli bilgileri doldurup sistemi kullanarak İl Müdürlüğüne gönderebilecekleri bildirildi.

Yetkililer, 30 Nisan 2026 tarihine kadar sisteme giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı kanunun 9. maddesi kapsamında 15 bin 29 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Ayrıca son gün sistem yoğunluğu veya olası teknik sorunlar yaşanabileceği belirtilerek işletmelerin işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi