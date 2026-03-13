Akşemseddin Camii’nde Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından bir Osmanlı klasiği olan Ramazan-ı Şerif ayına özel “Cumhur Müezzinliği eşliğinde Enderun Usulü Teravih Namazı” geleneği icra edildi.

Yatsı namazı öncesi başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin din görevlileri tarafından seslendirilmesi, İl Vaizi Faruk Özdemir'in de dua yapması ile tamamlandı.

Ezanın okunmasının ardından Yatsı namazı ve Enderun usulü teravih namazı, beş ayrı makamda cumhur müezzinliği eşliğinde ilahi, salavat ve tekbirlerle eda edilirken vatandaşlar manevi bir atmosferde ibadet etme fırsatı buldular.

Müezzinlikte ilahileriyle Faruk Özdemir, Muhammed İbrahim Demir, Mücahid Kuzu ve Halil Cihad Çetinkaya yer alırken, imamlıkta ise Sefa Kırcı, Yüksel Dikici, Celal Göker, Mustafa Ateş ve Şaban Erci farklı makamlardaki kıraatlarıyla gönülleri mest ettiler.

Müftülükten yapılan açıklamada: “Bu kadim Osmanlı geleneğini yaşattıkları için her bir hocamızı ayrı ayrı tebrik ediyor, vatandaşlarımıza da katılımları için teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar dilekleriyle. Cenabı Hak'tan Bayram sabahına cümlemizi sağlık afiyet içerisinde ulaştırmasını diliyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi