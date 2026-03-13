Çorum Merkez Turgut Köyü için düzenlenen Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi, 21 Mart Cumartesi günü Çorum’da gerçekleştirilecek. Dayanışmayı güçlendirmek ve köy için destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte sevilen sanatçılar Doğukan Çelik ve Ali Eren Çınar sahne alacak.

Gece, Çorum’da bulunan AS Kültür Davet Salonu’nda yapılacak. Etkinliğin kapıları saat 19.00’da açılacak.

Organizasyon yetkilileri, geceye tüm vatandaşları davet ederek birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Davetiye temin noktaları olarak Alkan Kırtasiye ve Tuyel Mühendislik gösterilirken, rezervasyon için 0536 491 76 79 ve 0555 763 58 76 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ