Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sağlık çalışanlarının fedakârlığına dikkat çekerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Saatcı mesajında, 14 Mart’ın sağlık sisteminin temel taşı olan hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin ve fedakârlıklarının hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle millete hizmet ettiğini ifade eden Saatcı, zor çalışma koşullarına rağmen sağlık çalışanlarının insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün gayretin mesleki sorumluluk ve bağlılıklarının en açık göstergesi olduğunu dile getiren Saatcı, sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma hayatındaki sorunlarının çözülmesi ve mesleki saygınlıklarının korunmasının sağlık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Saatcı, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının toplum vicdanını yaraladığını belirterek, “Sağlık çalışanına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda görev yapabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Saatcı, mesajının sonunda insan hayatını korumak ve yaşatmak için büyük fedakârlıkla görev yapan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarını belirterek, görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi