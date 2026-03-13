Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki fayların paralel dallandığı bir yer olduğunu belirtip "Daha büyük bir deprem olmaz." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 13 Mart saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi.

Amasya, Samsun, Sivas ve Ordu'dan da hissedilen depremin merkez üssünün Niksar ile Erbaa arasındaki Pınarbeyli köyü olduğu açıklandı.

DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından Tokat depremine ilişkin paylaşım yaptı.

1942'de bölgede 7 büyüklüğünde deprem olduğuna işaret eden Görür, "Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer." dedi.

Faylardan küçük bir kolun kırılmış olabileceğini dile getiren Görür, "Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir." açıklamasında bulundu.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı ve saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.