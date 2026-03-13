İŞKUR aracılığıyla Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3 ay süreyle 100 kişi Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek. Başvurular 13–17 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 100 kişi istihdam edilecek.

12 Mart 2026 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda uygulanacak program kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt ve tesislerde 3 ay süreyle personel görevlendirilecek. Program 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar haftada 6 gün çalışacak, haftalık tatil günü ise Pazartesi olacak.

Programa başvurular 13–17 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvurular arasından katılımcılar, 25 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekilişi kurumun sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuç listeleri aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarda ilan edilecek.

Programa katılmak isteyen vatandaşların 17 Mart saat 23.59’a kadar ALO 170 hattı, İŞKUR Mobil uygulaması veya İŞKUR’un internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında program numarası olarak 333193 seçilmesi gerekiyor.

TYP kapsamında başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış olması, başvuru ve program başlangıcında sigortalı bir işte çalışmıyor olması, emekli veya malul aylığı almıyor olması ve örgün öğrenci olmaması şartları aranıyor. Açık lise ve açık öğretim öğrencileri ise programa başvuru yapabilecek.

Program kapsamında Çorum merkez başta olmak üzere ilçelere de kontenjan ayrıldı. Buna göre Çorum Merkez’e 43, Osmancık’a 11, Sungurlu’ya 10, Alaca’ya 8, İskilip’e 7 ve Ortaköy’e 5 kişilik kontenjan verildi.

Muhabir: SELDA FINDIK