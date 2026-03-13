Bitkisel üretimde önemli bir yere sahip olan ÇKS kapsamında ürün değişikliği işlemlerinin 15 Mart 2026 tarihinde başlayacağını hatırlatan Özdemir, başvuruların 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Özdemir, üreticilerin 2026 üretim yılına ilişkin ürün bilgilerini bu süre içinde güncelleyebileceğini ifade etti.

Ürün değişikliklerinin belirtilen tarihler arasında sisteme işlenmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, üreticilerin bir aylık başvuru süresini kaçırmamaları gerektiğini söyleyerek, aksi halde çiftçilerin Temel Destek ve Planlı Üretim Desteği gibi önemli desteklerden yararlanamayabileceğini dile getirdi.

Özdemir, “Ürün değişikliği yapacak üreticilerimizin, e-Devlet üzerinden işlem yapabilecekleri gibi yada odamıza müracaat ederek B formunda gerekli ürün düzenlemelerini yaptırmaları ve ardından bu B formunu Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir” dedi.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihleri dikkate almaları gerektiğini sözlerine ekleyen Özdemir, 2026 üretim sezonunun başlaması dolayısıyla üreticilere bereketli ve kazançlı bir yıl temennisinde bulundu.

Tarımın ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Özdemir, alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerin desteklenmesinin ve tarımsal planlamaların doğru yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özdemir, “Toprağını emekle işleyen, ülkemizin gıda güvenliğini sağlayan tüm üreticilerimize 2026 üretim yılının sağlık, bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum.” dedi.

Tarım sektörünün zorluklarına rağmen üreticilerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Özdemir, çiftçilerin her koşulda üretmeye devam ederek hem ülke ekonomisine hem de toplumun gıda ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Çorum Ziraat Odası olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Özdemir, çiftçilerin sorunlarının çözümü ve tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Özdemir, “Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, afetlerden uzak, verimli ve bereketli bir üretim yılı geçirmelerini temenni ediyor, tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi