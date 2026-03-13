Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. dönem kapsamında 1 milyon 470 bin TL’lik proje desteği aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

ÜNİDES 6. dönem kapsamında Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin hazırladığı 13 proje destek almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesinin ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı ise 67’ye ulaştı.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler şu şekilde:

Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Bilişim Teknolojileri ve Girişimci Mühendisler, Borsa Finans Kulübü, Ekopati, Genç Kültür ve Demokrasi Kulübü, Öğrenci Dayanışma ve Mentörlük, Maliye Kulübü, Moleküler Atlas Kulübü, Sosyal Etki ve Sorumluluk Kulübü, Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü, Tarih Topluluğu, Üniversiteli Aktif Gençler, Yazılım Teknolojileri Kulübü

TOPLAM 5 MİLYON 45 BİN TL’LİK DESTEK

Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri ÜNİDES kapsamında hazırladıkları 67 projeyle 5 milyon 45 bin TL’lik destek aldı. Öğrenci kulüpleri, proje tabanlı” hazırladıkları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki faaliyetlerini aldıkları proje desteğiyle hayata geçiriyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR