Çorum’da fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan trafik cezaları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bir sürücüye, ters yönde seyir halinde olduğu gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü ise belirtilen saatte evinde olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceğini söyledi.

5 Mart saat 08.24'te düzenlenen ceza tutanağında

fahri trafik müfettişi tarafından Furkan B. isimli sürücüye, Bilim ve Sanat Merkezi önünde Akşemsettin Akpınar Kavşağı istikametine ters yönde ilerlediği iddiasıyla 10 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Ceza tutanağını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Furkan B., konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nı aradığını söyledi. O saatlerde evinde olduğunu dile getirdiğini belirten sürücü, kendisine cezaya itiraz edebileceğinin ancak fahri trafik müfettişlerinin belge ve ispat sunma zorunluluğu bulunmadığının söylendiğini aktardı.

Furkan B., cezanın yazıldığı yerin günlük güzergâhına tamamen ters olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Hak İş Blokları’nda, Akşemsettin Caddesi’nde oturuyorum. İş yerim ise Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak’ta. Ceza yazılan yön aşağı istikamet, benim iş yerim ise yukarı yönde. Yani cezanın yazıldığı yönle hiçbir alakam yok.”

Furkan B., 10 bin lira tutarındaki idari para cezasına yasal yollardan itiraz edeceğini belirtti.