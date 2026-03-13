DİSK’e bağlı Devrimci Emekli Sendikası Çorum İl Temsilciliği ile Birleşik Emekliler Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen açıklamaya CHP, EMEP, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri de destek verdi.

“Yoksulluğa değil sefalete mahkûm edilen emekliler”, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” ve “Emeklinin sabrı taştı” gibi sloganların atıldığı etkinlikte, emekliler yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi planlanan 4.000 TL’lik ikramiyenin hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu vurguladı. Sendika temsilcileri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, bayram öncesi ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve ödemelerin resmi bir takvime bağlanmasını talep etti.



Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak ve Devrimci Emekli Sendikası Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, açıklamalarında, emekli maaşlarını belirleyen 2008’deki yasa değişikliği ve 5510 sayılı yasanın neden olduğu adaletsizliklere dikkat çekti. Emeklilerin hayat standardının yükseltilmesi, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi ve adil bir intibak yasasının çıkarılması gerektiğini vurgulayan sendika temsilcileri, “Bizi yok sayanları, açlığa ve sefalete terk edenleri sandıkta da yok sayacağız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında, emeklilerin yılların alın terinin karşılığını almak için mücadeleye devam edecekleri mesajı verildi.