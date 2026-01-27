Gürcistan–Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesini ziyaret etmek üzere ilimize gelen Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov ve beraberindeki heyet Vali Ali Çalgan’ı da ziyaret etti.

Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Millî Savunma Bakanlığı Şehit ve Gazi Daire Başkanı Şenol Kartal, Çorum ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik’in de hazır bulunduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çalgan; “Şehidimizin aziz hatırası milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu anlamlı ziyareti, iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun en güçlü göstergesidir” görüşüne yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR