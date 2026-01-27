İsmail Çizikci, söz konusu hesabın kendisiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek, bu hesaptan gelen mesajlara itibar edilmemesini, hesabın takip edilmemesini ve şikâyet edilerek engellenmesini istedi.

Açıklamada, para talep eden, link gönderen ya da kişisel bilgi isteyen mesajlara kesinlikle inanılmaması gerektiği vurgulayan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kendisine ait tek ve resmi Instagram hesabının @ismail_cizikci olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi