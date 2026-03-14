Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Kuyucu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına dikkat çekerek, sorunların çözülmesi ve haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Kuyucu, Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirterek, bu ruhun en önemli temsilcilerinden birinin de tıbbiyeliler olduğunu ifade etti. Kuyucu, yaptığı açıklamada tıbbiyelilerin 14 Mart 1919 Tıbbiyeliler Protestosu ile milli mücadele ruhunun sembollerinden biri haline geldiği hatırlatıldı.

Sağlık çalışanlarının sadece geçmişte değil, günümüzde de büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek özellikle COVID-19 salgını ve 2023 Kahramanmaraş Depremleri sırasında sağlık çalışanlarının hayatlarını riske atarak görev yaptığını ifade eden Kuyucu açıklamasında sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarına ilişkin talepleri de sıraladı.

Kuyucu bu kapsamda tek kalem maaş uygulamasına geçilmesi, taban ve teşvik ödemelerinin artırılması, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi ve yapılan ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca iş yükünün azaltılması, sağlık personeli istihdamının artırılması, tayin süreçlerinin kolaylaştırılması ve sağlıkta şiddete karşı daha ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade eden Kuyucu, sağlık çalışanlarının sosyal haklarının da iyileştirilmesi gerektiğini, her hastaneye kreş yapılması, dinlenme alanlarının iyileştirilmesi ve yemek hizmetlerinin geliştirilmesi çağrısında da bulundu.

Ahmet Kuyucu, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözülmesinin hem çalışanların refahı hem de vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanları hak ettikleri şartlara kavuşana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Kuyucu açıklamasının sonunda tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini temenni etti.

