14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada bayramın tarihsel önemine dikkat çekerek, 14 Mart’ın modern tıp eğitiminin başlangıcını simgelediğini söyleyen Uzeli, 14 Mart’ın Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başladığı tarih olarak kabul edildiğini, bu nedenle her yıl “Tıp Bayramı” olarak kutlandığını ifade etti. Uzeli açıklamasında ilk kutlamanın 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirildiği de hatırlattı.

Dönemin tıp öğrencilerinin işgale karşı büyük bir cesaret örneği gösterdiğini belirten Tabip Odası Başkanı Uzeli, Hikmet Boran öncülüğünde tıp öğrencilerinin 14 Mart 1919’da bir araya gelerek işgali protesto ettiğini kaydetti. Bu protestoya dönemin tanınmış doktorlarının da destek verdiğini ifade eden Uzeli, böylece ilk Tıp Bayramı’nın aynı zamanda vatan savunmasının sembolü haline geldiğini dile getirdi.

14 Mart sabahı öğrencilerin büyük bir Türk bayrağı hazırlayarak İngiliz nöbetçilerini atlattığı ve okulun kuleleri arasındaki çatıya çıkarak bayrağı dalgalandırdığı anlatan Uzeli, olayın ardından İngiliz güçlerinin eyleme katılan öğrencileri tutukladığını ancak öğrencilerin 14 Mart’ın zaten her yıl kutlanan bir gün olduğunu söyleyerek kendilerini savunduklarını da vurguladı.

Tabip Odası Başkanı Uzeli, başta Hikmet Boran olmak üzere hayatını kaybeden tüm hekimleri rahmetle andıklarını ifade ederek, sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

