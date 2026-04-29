Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Hilmi Uysal, “Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri” isimli kitabından sonra, “İçten Canlandırılacak Köy – Çorumlu Köy Enstitülüler” kitabını çıkardı. Kitap, geçtiğimiz günlerde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından yayımlandı.

Telefonla görüştüğümüz Prof.Dr. Hilmi Uysal, kitabın, Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü olan 17 Nisan’da çıktığını ve geçen hafta İzmir Kitap Fuarı’nda kitap imza ve söyleşi gününe katıldığını belirterek, 13 Haziran’da da Çorum’da kitap imza ve söyleşi programında hemşehrileri ile birlikte olacağını söyledi.

Prof.Dr. Hilmi Uysal, bu kitabında 335 Köy Enstitüsü mezununu tanıttığını, kitapta yer alan kişi sayısının, eğitmenlerle birlikte 500’ü bulduğunu da ifade etti.