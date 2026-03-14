Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yayınladığı mesajında “Ülkemizin her köşesinde, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakârca görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Sağlık sistemi bir ülkenin en temel yapı taşlarından biridir. Doktorlar; artan iş yükü, uzun ve yorucu çalışma saatleri, şiddet vakaları, ekonomik zorluklar ve mesleki itibar kaybı gibi birçok sorunla mücadele etmektedir. Toplumun sağlığı için gece gündüz demeden çalışan doktorlarımızın, hak ettikleri saygıyı, güveni ve çalışma koşullarını elde etmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur” görüşüne yer verdi.

“OECD ÜLKELERİNDE

25 TÜRKİYE’DE 200”

Türkiye’de eğitim gibi kaliteli sağlık hizmetlerinin de sınıfsal hale geldiğini vurgulayan Milletvekili Tahtasız, parası olanın özel hastanelerde tedavi olabildiğini, parası olmayanın ise aylarca sıra beklemek zorunda kaldığını söyledi. Türkiye’deki özel hastanelerin son yirmi yılda yüzde 103 oranında arttığını, kamu hastanelerinin zayıfladığını belirten Tahtasız, şunları söyledi: “Sağlık sisteminin üçte 1'i artık özel sektörün elindedir. Aile sağlığı merkezlerinde ve kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ağır sorunlar yaşıyor. OECD ülkelerinde 1.000 kişi başına 4 hekim, 9 hemşire düşerken Türkiye'de 1.000 kişi başına 2 hekim, 3 hemşire düşmektedir. OECD'de 1 hekim günde 25 hasta bakarken Türkiye'de bu sayının 200'e kadar çıktığı örnekler mevcuttur. Türkiye bu sıralamada da maalesef OECD ülkeleri arasında 1'inci sıradadır. Bugün Çorum’da olduğu gibi 81 ilimizde de vatandaşlarımız ayrıca randevu sırası bekliyorlar; göz, kardiyoloji, ortopedide bile bu süre ayları bulabiliyor, MR için bir buçuk iki ay sonrasına tarih veriliyor.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI

ŞİDDET RİSKİ ALTINDA”

Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamının şiddet riski altında olduğunu ifade eden Milletvekili Mehmet Tahtasız, “2025 yılında yaklaşık 17 bin 504 beyaz kod verildi. Her gün ortalama 48 beyaz kod başvurusu, 40 sözel şiddet, 8 fiziksel saldırı gerçekleşti. Araştırmalara göre sağlık emekçilerinin yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamakta, yeni göreve başlayan genç hekimlerin yüzde 60'ı yurt dışında yaşamak istediğini söylemektedir. Son beş yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir” diye konuştu.

HERKES İÇİN SAĞLIK SİSTEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan, basamaklandırılmış bir sağlık sistemini tesis edileceğini dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Bizim iktidarımızda kamuyu güçlendireceğiz. Mümkün olan devlet hastanelerini ve tüm askerî hastaneleri yeniden açacağız. Hekim ve sağlık çalışanı sayısını artıracağız. Sağlık çalışanlarına şiddete gerçek bir caydırıcılık getireceğiz. İlaca erişimi güvence altına alacak; emeklilerin hastanede, eczanede maaşlarından sürekli kesintiler yapan bu sistemden onları ilelebet kurtaracağız.

Performans sistemini kaldıracak, emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemi getireceğiz. Ortez, protez, tıbbi cihazlarda en ucuzunun hatta piyasada bulunmayanın ödenip daha iyisi talep edildiğinde ya da var olan alınmak zorunda kalındığında hastanın fiyat farkları ödediği bu vicdansız uygulamadan vazgeçeceğiz. Hastayı müşteri gibi gören, her yıl milyarlar akıtılan şehir hastaneleri yanlışından vazgeçeceğiz. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracak; herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kuracağız.”

Milletvekili Tahtasız, İnsan hayatını korumak için kendi hayatını ikinci plana atan, bilgi, emek ve vicdanla görev yapan, ülkemizin geleceği için yetişen tüm tıp öğrencilerine ilham veren, tüm hekimlerimize minnet duygularını ilettiğini ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını da sözlerine ekledi.

