Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, esnafın içinde bulunduğu ekonomik darboğazın her geçen gün derinleştiğini belirterek, özellikle terzi esnafının ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

Küresel ekonomik krizin yükünün küçük esnafın omuzlarına yıkıldığını ifade eden Balaban, Bağ-Kur primleri, vergiler, kira ve fatura giderlerinin esnafı çıkmaza sürüklediğini dile getirdi.

Balaban yaptığı açıklamada, “Bugün geldiğimiz noktada esnafımızın büyük bir bölümü Bağ-Kur primini ödeyemez hale gelmiştir. Aylık Bağ-Kur primi, artan maliyetler karşısında esnaf için ciddi bir yük oluşturuyor. Günlük kazancını zor sağlayan terzi esnafı, primini, vergisini, kirasını ve faturalarını aynı anda karşılayamaz duruma düşmüştür” dedi.

“KRİZİN FATURASIESNAFA KESİLDİ”

Küresel ekonomik gelişmelerin en fazla küçük esnafı etkilediğini vurgulayan Sadık Balaban, “Büyük işletmeler bu süreçte çeşitli desteklere ulaşabilirken, küçük esnaf her kalemde geride kalıyor. Artan enflasyon, yükselen enerji maliyetleri ve düşen alım gücü doğrudan bizim tezgâhımıza yansıyor. Vatandaş eskisi gibi terziye iş getiremiyor, biz de dükkânımızı döndürmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VERGİ, KİRA VE FATURA KÜÇÜK ESNAFI EZİYOR”

Esnafın sabit giderler karşısında nefes alamaz hale geldiğini belirten Balaban, “Kira bedelleri her yıl katlanarak artıyor. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ciddi rakamlara ulaştı. Buna bir de vergiler eklendiğinde esnafımız ay sonunu getiremiyor. Çoğu meslektaşımız borçla ayakta durmaya çalışıyor” diye konuştu.

“TERZİLİK MESLEĞİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

En büyük sorunlardan birinin çırak yetişmemesi olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Balaban, terzilik mesleğinin kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sadık Balaban, “Bugün dükkânlarımızda çalışacak çırak bulamıyoruz. Gençler bu mesleğe yönelmiyor. Eğer çırak yetişmezse, birkaç yıl sonra terzilik mesleğini icra edecek usta bulamayacağız. Bu, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kültürün yok olması anlamına gelir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi

“DEVLET DESTEKLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞMALI”Devlet destekli Esnaf Kefalet kredilerinin esnaf için hayati önem taşıdığını belirten Başkan Balaban, krediye erişimde yaşanan zorluklara da değindi. “Esnaf Kefalet kredileri önemli bir destek ancak şartlar ağır, süreçler uzun. Küçük esnafın bu kredilere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.“PRİM GÜN SAYISI 7200’E DÜŞMELİ”Bağ-Kur prim gün sayısının esnaf için adaletsiz olduğunu dile getiren Balaban, “SSK’lı çalışan 7200 prim gününde emekli olurken, Bağ-Kur’lu esnafın 9000 gün prim ödemesi kabul edilemez. Bu durum esnafımızı mağdur ediyor. Bağ-Kur prim gün sayısının bir an önce 7200’e düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.“ESNAF AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”Siyasilere çağrıda bulunan Oda Başkanı Balaban, “Esnaf ayakta kalamazsa çarşılar boşalır, şehirler ruhunu kaybeder. Küçük esnaf desteklenmeli, meslekler yaşatılmalı. Terzi esnafı olarak ayakta kalmak ve mesleğimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.