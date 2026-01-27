Osmancık Kızılırmak Mahallesi’nden emekli Yakup Uzuner, elektrikçi Mehmet Uzuner ve emekli öğretmen Mustafa Uzuner'in kardeşi çarşı esnaflarından Murat ve Ahmet Güven'in ise eniştesi olan emekli astsubay İsmail Uzuner hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (28 Ocak 2026 Çarşamba günü) Osmancık Beyler Çelebi Camii’ndeöğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından ardından Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

