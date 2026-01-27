Bülent İnce'nin Karadenizbirlik Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Merzifon Kooperatifi’ne ataması yapıldı. 2002 yılında Mecitözü’nde başlayan görev sürecinin 2010 yılında Çorum Kooperatifi’ne atanmasıyla devam ettiğini belirten İnce, bugüne kadar birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri, birlik temsilcileri, çalışma arkadaşları ve paydaş kurumların yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Görev süresi boyunca üreticilere destek olmayı ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden İnce, ortaklarla iyi ve kötü günlerde dayanışma içinde olmaya gayret ettiğini vurguladı. İnce, açıklamasında helallik isteyerek, tüm ortaklara bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı bir gelecek temennisinde bulundu.

VEDA ZİYARETİ

Öte yandan Bülent İnce ilimizden ayrılacak olması sebebi ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Bülent İnce’nin ilimizdeki görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar ve kooperatifçilik alanında sağladığı katkılara teşekkür eden Kaya İle Özkubat yeni görev yerinde başarılarının devamını dilediler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ