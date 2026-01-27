Oda Başkanı Doğan, araç sahiplerini ve ilçe esnafını yakından ilgilendiren önemli bir sistem değişikliği olduğunu açıkladı. İbrahim Doğan, federasyonun aldığı karar doğrultusunda plaka basım hizmetlerinde nakit ödeme döneminin artık kapandığını söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) yeni plaka sistemine geçiş yaptığını belirten Doğan yaptığı açıklamada 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren plaka bastırmak isteyen vatandaşların, ödemelerini odaya gelmeden önce banka kanalıyla yapmalarının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

YENİ İŞLEMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerinin aksamaması için yeni prosedürü anlatan Doğan, izlenmesi gereken yol hakkında bilgiler aktardı. Vatandaşın önce Noter’den "Plaka Basım Belgesi"ni alacağını belirten İbrahim Doğan, belge üzerinde yer alan “Geçici Referans Numarası” ile bankaya ödeme yapılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Ödemeler sadece Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı üzerinden ya da şubelerinden yapılabileceğini dile getiren Doğan, ödeme işlemini tamamlayan vatandaşların dekont veya işlem bilgisiyle Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası'na gelerek plakalarını bastırabileceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi

ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEKKonuyla ilgili Çorumluları uyaran Doğan, “Odamıza plaka bastırmak için gelen vatandaşlarımızdan artık nakit tahsilat yapılmayacaktır. Esnafımızın ve vatandaşımızın zaman kaybetmemesi için ödemelerini belirtilen kamu bankalarına referans numaralarıyla yapıp gelmeleri önemle rica olunur” diye konuştu.