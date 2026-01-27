“Karayolları 4. Bölge Hudut - Sungurlu–Boğazkale Ayrımı Arası Devlet Yolu Üstyapı Onarım İşi” ihalesinde teklifler toplandı. Yaklaşık maliyeti 717 milyon 386 bin 183 TL olarak belirlenen ihaleye 18 firma teklif verdi. Yapılacak üstyapı onarım çalışmasıyla birlikte, yolun sürüş konforunun artırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve bölgedeki ulaşımın daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, en uygun teklifin belirlenmesiyle birlikte çalışmaların başlaması bekleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle Sungurlu ve Boğazkale başta olmak üzere çevre ilçelerin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlanması öngörülüyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ