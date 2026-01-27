HÜBTUAM öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Şener’in yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanında yer alan savunma sanayisine yönelik mekanik testler hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlere savunma sanayisinde çalışan mühendisler, Ar-Ge sorumluları ve akademisyenler katıldı.

Eğitimlerin teorik bölümünde temel mekanik, mekanik test sistemlerinde ölçüm yöntemleri, savunma sanayisinde mekanik testlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, hasar mekanizmaları, yorulma testlerinde kırılma davranışları, savunma sanayinde kullanılan ürünlerde kaplama yapıları ve yöntemleri ile TÜBİTAK TEYDEB proje yazma süreçleri ele alındı.

Uygulamalı eğitimlerde ise deney standartları, yorulma testleri, statik ve dinamik test süreçleri, savunma sanayi ürünlerinde sertlik testleri burulma karakteristikleri üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, Doç. Dr. Yusuf Kanca ve Doç. Dr. Öncü Akyıldız ile HÜBTUAM öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Mehmet Şener, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Çağrı Özkader ve Öğr. Gör. Dr. Büşra Moran tarafından verildi.

Muhabir: Haber Merkezi