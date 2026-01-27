Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren genel kurulda, konfederasyonun yeni dönem yönetimi belirlendi.

Genel kurulda yapılan seçimde İç Anadolu Genç İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı ve Bilkent Holding CEO’su H. Arda Yurtsever, TÜGİK Genel Başkanlığı görevine getirildi. Görevi 16 yıl boyunca sürdüren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ise oybirliğiyle TÜGİK Onursal Başkanı seçildi.

Seçimlerde Çorum iş dünyası adına dikkat çeken bir başarı sağlandı. Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, TÜGİK 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek ülkede genelinde söz sahibi genç iş insanları arasına girdi. Kongreye Küçükbenli’nin yanı sıra Çorum GİAD yönetim kurulu üyeleri Ayberk Alpoğlu, Mustafa İlbaş ve Atakan Bozkurt da katıldı.

