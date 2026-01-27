Yeni ruhsat alarak Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na katılan üyeler için Ruhsat Töreni gerçekleştirildi. Oda binasında düzenlenen törende mesleğe yeni başlayan mali müşavirlere ruhsatları takdim edildi.

Törende Oda Başkanı Ceyhan Baran, SMMM Sümeyye Erdoğan’a ruhsatını Oda Üyesi Ahmet Aksoy ile birlikte verirken, SMMM Bahar Toy’a ruhsatı Oda Üyesi Bekir Aşkın ile birlikte takdim etti. SMMM Mehmet Öğreten’in ruhsatını ise Başkan Baran bizzat verdi.

Ruhsat törenine Oda Başkan Yardımcısı Ayhan Şahin, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu ile Oda üyeleri Dilek Çınar ve Ünal Yıldırım da katıldı.

Törende konuşan Oda Başkanı Ceyhan Baran, yeni ruhsat alarak mesleğe adım atan üyeleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ