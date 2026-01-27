AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül’ün AK Parti’ye katılımına ilişkin açıklamada bulundu.

Alar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Şenol Öncül’e parti rozetini takdim ettiğini hatırlatarak, bu katılımın anlamlı olduğunu ifade etti.

Açıklamasında AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetine vurgu yapan İl Başkanı Alar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve AK Parti’nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleşen bu katılımın; Çorum’umuza, Aşdağul Beldemize ve davamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Alar öte yandan il başkanlığı görevine gelişinin birinci yılını “Liderimizin izinde, millete hizmet yılında bir yıl” sözleriyle değerlendirdi.

Görev süresi boyunca Çorum halkının gönül rızasını kazanmayı kendilerine borç bildiklerini söyleyen Yakup Alar, AK Parti’nin umudun, geleceğin ve icraatın adı olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Alar yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Liderimizin izinde, millete hizmet yolunda bir yıl. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken, Çorum İl Başkanlığı gibi onurlu bir göreve layık görülmemin birinci yılını geride bırakıyoruz.

Geçen sene bugün kongre salonunda yaşadığımız o tarihi birliktelik ruhunu, bir yıldır şehrimizin her sokağına ve her hanesine taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu bir yıl boyunca AK Parti vizyonuna sadık kalarak, liderimizin bizlere gösterdiği istikamette hemşehrilerimizin gönül rızasını kazanmayı ve şehrimizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmayı kendimize borç bildik.

Bizlere bu kutlu sancağı taşıma emanetini tevdi eden Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, bu yolculukta omuz omuza yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecan ve büyük bir sorumluluk bilinciyle, Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti”