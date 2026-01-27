Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü otomobiliyle seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalı otomobilde bulunan bir yolcu, sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Ancak trafik polisi araç içinde yaptığı incelemede kan izlerine rastladı. Sürücü olduğunu öne süren şahsın vücudunda yara izi olmaması trafik polisini şüphelendirdi. Hastaneye gitmeyi reddetmesi de dikkat çekti. Bunun üzerine ekipler, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığına ilişkin tutanak tuttu. İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.