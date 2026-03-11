Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde ile 10. Sokak kesişiminde otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK