Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından aranan şahıslara yönelik 1 Ocak – 10 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 182 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 104’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 78 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yakalanan kişiler arasında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin de yer aldığı bildirildi. Buna göre; “dolandırıcılık” suçundan 56 yıl 11 ay, “kasten öldürme” suçundan 24 yıl 3 ay ve 22 yıl 1 ay, “silahla yağma” suçundan 20 yıl 2 ay, “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan 19 yıl 6 ay ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 14 yıl 4 ay ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması dikkat çekti.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede en önemli hedefin suç işleyen kişileri yakalayarak adalete teslim etmek ve toplumda caydırıcılığı artırmak olduğu belirtilerek, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.

