Alınan bilgiye göre, Çorum Saat Kulesi altındaki Hürriyet Caddesi’nde bulunan ayakkabıcılar arasında akraba oldukları öğrenilen T.A. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerinin iş yerlerine saldırarak iş yerlerinde hasara yol açtığı kavgada 3 kişi darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanarak baygınlık geçiren T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.