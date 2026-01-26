Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak’ta, 7 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

AİLENİN YARDIMINA MUHTAR KOŞTU

Yangın sırasında Suriyeli anne, kucağındaki bebeği ve diğer çocuklarını alarak sokağa kaçtı. Ayakkabılarını dahi giyemeden binadan çıkan ailenin yardımına muhtar koştu.

Evde bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası mağdur anne ve çocuklarının yardımına Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray koştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile irtibata geçen Demiray, aileye ayakkabı ve kıyafet temini için girişimde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.