Çorum'un Sungurlu ilçesinde 26 köyde Hazineye ait 203 adet taşınmaz satışa çıktı.

Sungurlu ilçesine bağlı Alembeyli, Akcakoyunlu, Akçalı, Aydoğan, Bağcılı, Bağdatlı, Bahşılı, Beylice, Büyükincesuyu, Çiçeklik Eller, Dayıncan, Denizli, Eşme, Güvendik, İnegazili, Kamışlık, Kavşut, Kemallı, Kuşçalı, Kuzucak, Ortakışla, Şekerhacılı, Turgutlu, Yarımsöğüt, Yeşilyurt ve Hacıosman köylerindeki 203 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

Muhammen bedelleri 20 bin ile 1 milyon 99 bin lira arasında değişen hazine arazilerin satışı 11-12 Şubat tarihlerinde Sungurlu Milli Emlak İlçe Şefliğinde gerçekleştirilecek.