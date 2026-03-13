Murat E. idaresindeki 06 GD 9544 plakalı otomobil Kaza, Çorum-Ankara Karayolu Sarimbey Köyü mevkiinde Recai Y.'nin kullandığı 26 DJ 810 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tırin dorsesine saplanan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK