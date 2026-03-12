Kaza, Tosya karayolu üzerindeki Pazarbaşı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 19 FE 868 plakalı motosiklet, M.Ç. yönetimindeki 06 DFS 381 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı