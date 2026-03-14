Çorum’da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İl Sağlık Müdür Vekili Anılcan Tahsin Karahan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, Sağlık Grup Başkanları, Çorum Özel Hastanesi ve Elitpark Hastanesi yetkilileri, hekimler ve sağlık personeli katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra ise İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Karahan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. İnsan sağlığını korumak ve yaşatmak için büyük bir özveri ile görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları ile anlamlı bir günde biraraya geldiklerini söyleyen Karahan, 14 Mart’ın bir meslek bayramı olmasının yanında önemli anlamlar taşıdığını, 14 Mart 1827’de modern ve çağdaş tıp eğitiminin başlangıcı kabul edilen Tıphane ve Cerrahhane-i Amire okulunun açılmasının yıldönümü olduğunu, Tıp Bayramı’nın ilk kez 1919 yılında İstanbul’un işgali sırasında, Hikmet Boran önderliğindeki Tıp öğrencilerinin işgale karşı direnişinin başladığı gün olduğunu, bu nedenle bayramın vatan sevgisinin, meslek onurunun ve bağımsızlık ruhunun bir simgesi haline geldiğini de hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposu ve artan hasta yükü gibi çeşitli zorluklara rağmen görevlerini fedakarlıkla sürdürdüklerini belirterek sağlık hizmetlerinin daha güvenli ve huzurlu şartlarda sunulmasının sağlık çalışanları ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Dr. Karahan, sağlık çalışanlarına duyulan saygı ve güvenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu da kaydetti.

Sağlık Müdür Vekili Karahan insan hayatına dokunan bu kutsal mesleği yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak başta geçen yıl kaybettiğimiz Dr. Nurullah Çorakyer başta olmak üzere tüm merhum sağlık emekçilerini, saygı, minnet ve rahmetle anarak konuşmasını bitirdi.

VALİ ALİ ÇALGAN’A

NEZAKET ZİYARETİ

Öte yandan Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Dr. Anılcan Tahsin Karahan ve beraberindeki sağlık yöneticilerinin yer aldığı heyet Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan heyete teşekkür ederek insan hayatını en yüce değer kabul eden; bilgi, sevgi ve şefkatle görevini yerine getiren tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

