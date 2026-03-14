Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı tarafından “Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası” adıyla düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İskele Park Restoran’da düzenlenen iftar programına BBP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, eski BBP Çorum İl Başkanı Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Gülşehri Belde Belediye Başkanı Şakir Yıldırım, Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticileri, aileleri ve çok sayıda partili katıldı. Programda birlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.

Programda konuşan Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, teşkilat olarak bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İl Başkanı Yandım ise Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iftar sofralarının sadece oruç açılan bir masa olmadığını, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu bir kardeşlik ortamı olduğunu vurguladı. Özkan Yandım, BBP’nin siyaset anlayışının toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayış olduğunu ifade ederek davete katılan tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney de Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. İftar sofralarının sadece yemek paylaşılan bir ortam olmadığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, aynı zamanda muhabbetin, vefanın ve kardeşliğin paylaşıldığı bir buluşma olduğunu söyledi.

Ramazan ayının bize her yıl aynı hakikati yeniden öğretttiğini, birlik olunması halinde güçleneceğimizi, paylaşırsak çoğalacağımızı ve gönül alırsak yolumuzun açık olduğunu belirten Güney: “Bu akşam burada yan yana oturmamızın kıymeti de buradan gelir. Çünkü biz aynı hilalin altında, aynı kıblede buluşanlarız. Özü bir, sözü bir; dili bir, tavrı bir bir camianın insanlarıyız. Farklı düşünsek bile aynı sofrada buluşmayı biliriz. Farklı dertlerimiz olsa bile aynı duaya “âmin” demeyi biliriz. Günün sonunda hepimizin ortak bir isteği var: Huzur. Bereket. Yarına dair umut. İşte bu umut meselesi, bugün herkesin hayatında daha fazla yer tutuyor” dedi.

Hayatın pahalılaştığını, geçimin zorlaştığını ve bunun pazarda, markette, evde her yerde hissedildiğini söyleyen Fehmi Güney konuşmasında Çorum’un üretim gücüne ve ekonomik potansiyeline değinerek, şehrin sanayi, tarım ve ticarette önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

Çorum zor zamanlarda da ayakta kalmayı bilen bir şehir olduğunu anlatarak son yıllarda sürekli artan ihracat rakamlarının da Çorum adına gurur verici olduğunu belirten Güney, Anadolu şehirlerinin desteklenmesinin Türkiye’nin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney konuşmanın devamında: “Çorum, kendi emeğine güvenen, kendi alın terine yaslanan, “işini bilir, gücünü bilir” bir şehir. Bunu bir slogan olarak söylemiyoruz, görüyoruz. Çorum sanayisiyle, esnafıyla, zanaatkârıyla, çiftçisiyle üretmeyi bilen bir memleket. Bir yanda tezgâhını açıp rızkının peşine düşen esnafımız var; bir yanda sabahın erken saatinde tarlaya giden üreticimiz var; bir yanda atölyesinde, fabrikasında işini büyütmeye çalışan girişimcimiz var. Çorum işte bu noktada çok kıymetli bir örnek. Çünkü Çorum, “kendi kendine yeten” şehir derken; yalnızca tüketen değil, üreten, yalnızca talep eden değil, değer oluşturan bir şehirden bahsediyoruz. Fakat ben şuna da inanıyorum: Çorum’un potansiyeli, bugün konuştuğumuz rakamların da üstündedir. Çorum’un emeği, kabiliyeti, sanayi kültürü, çalışkan insanı daha fazlasını kaldırır. Yeter ki üreticinin maliyeti hafiflesin; yeter ki yatırımcının erişimi kolaylaşsın; yeter ki çarklar daha rahat dönsün” görüşüne yer verdi.

İftardaki konuşmaların ardından dua edilirken, iftarın ardından BBP il divan toplantısı da yapıldı.