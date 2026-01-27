Milyonlarca kişiyi ev ve arsa sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni müjdesini duyurdu. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 29 ilde 244 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak. Müzayede teminat bedelleri ise 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösterecek.

Satışa çıkarılacak arsalar Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alacak.

Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalara internet üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet katılım başvuruları 2 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekecek.

Buna göre alıcıların;

• Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000 TL,

• Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000 TL,

• Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000 TL,

• Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000 TL,

• Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000 TL,

• Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekecek.

MÜZAYEDE NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve internet aracılığı ile başvurusu yapılan TOKİ arsa satışının müzayedesi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

İlgili tarihlerde teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade seçeneğiyle sahip olabilecek.

Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.