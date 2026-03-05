Ziyaretlerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle acil sağlık hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve kesintisiz sunulmasının önemi vurgulandı. 112 istasyonlarında görev yapan personelle bir araya gelen heyet, hasta ve çalışan güvenliğinin hizmet sunumunda öncelikli unsur olduğuna dikkat çekti.

Toplum Sağlığı Merkezi’nde yürütülen koruyucu ve toplum temelli sağlık hizmetleri detaylı olarak incelendi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bağışıklama hizmetlerinden kanser taramalarına, anne-çocuk sağlığından bulaşıcı hastalık takibine kadar birçok başlıkta çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Ulusal Aşı Takvimi kapsamında bebek, çocuk, erişkin ve risk gruplarına yönelik aşılama hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden Zehir, aşıların etkinliğinin korunması için soğuk zincir uygulamalarının hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Zehir, 40–69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30–65 yaş arası kadınlara serviks kanseri, 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser taramalarının ulusal standartlar doğrultusunda yapıldığını ve gerekli durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlandığını belirtti.

ANNE, ÇOCUK VE OKUL SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

Gebelerin erken dönemde tespit edilerek düzenli izlenmesi, riskli gebeliklerin belirlenmesi ve uygun şekilde sevk edilmesinin sağlandığını aktaran Zehir, lohusa ve yenidoğan takibinin ilk günlerden itibaren yakından yapıldığını ifade etti.

ASM’DE KRONİK HASTALIK TAKİBİ

Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. ASM’de bireye yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin bütüncül yaklaşımla sunulmasının önemi vurgulandı. Merkeze başvuran hastalarla da görüşülerek talep ve öneriler alındı.

Merkezde hipertansiyon, diyabet, KOAH ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıkların düzenli izlenmesi; gebelik ve bebek takipleri; çocukluk çağı aşılamaları; 65 yaş üstü bireylerin sağlık kontrolleri ile aile planlaması ve danışmanlık hizmetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÖNCELİYORUZ”Ziyaret kapsamında merkezlerin fiziki şartları, hasta mahremiyeti uygulamaları, kayıt sistemleri ve hizmet süreçleri yerinde değerlendirildi. Sağlık çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak hizmet sunumunun daha da güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Kargı’da gerçekleştirilen ziyaretin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sürekli iyileştirme sürecinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.