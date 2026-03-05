BAŞKAN AŞGIN: “ÇORUM’UN MARKA DEĞERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Fuar için Berlin’de bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum standında ziyaretçilerle yakından ilgilenerek şehrin turizm potansiyelini anlattı. Çorum’un yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, zengin mutfağıyla da dikkat çektiğini ifade eden Başkan Aşgın, bu tür uluslararası organizasyonların şehirlerin tanıtımı ve marka değeri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Aşgın ayrıca Berlin’de yaşayan Çorumlu vatandaşları fuar alanındaki Çorum standına davet ederek, şehrin uluslararası alandaki tanıtımına destek olmaya çağırdı.

Çorum standında şehrin köklü geçmişi, turizm potansiyeli ve gastronomi zenginliği ön plana çıkarılırken; özellikle Çorum leblebisi başta olmak üzere yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuar boyunca Çorum Belediyesi tarafından yürütülecek tanıtım çalışmalarıyla Çorum’un uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması ve dünya turizm pazarındaki bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR