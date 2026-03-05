BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım’ın verdiği bilgiye göre; Ortaköy İlçe Başkanlığına Hüseyin Köse, Mecitözü İlçe Başkanlığına Mustafa Demirer, Bayat İlçe Başkanlığına Ahmet Uğur Alparslan atandı.

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım tarafından atama yazıları yeni ilçe başkanlarına tevdi edildi. il Başkanı Yandım, "Bütün ilçelerde ilk gün ki heyecan ve kararlılıkla çalışmalara devam ediyoruz. Yeni ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Gayret bizden, takdir Allah'tan.” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ