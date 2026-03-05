Basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaşanan olayın eğitim camiasını derinden sarstığını belirterek, “Bugün burada kelimelerin tükendiği, hangi cümleyi kursak acımızı dindirmeye yetmeyeceği bir anı yaşıyoruz. Bir öğretmenin, iyi bir insan ve faydalı bir vatandaş yetiştirmek için emek verdiği öğrencisi tarafından katledilmesi yaşadığımız acıyı tarif edilemez boyuta taşımıştır” dedi.

Okumuş, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen için rahmet dileyerek, yaralanan bir öğretmen ve bir öğrencinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Eğitim camiasına başsağlığı dileklerini ileten Okumuş, öğretmenlere yönelik şiddetin artık münferit olaylar olmaktan çıktığını söyledi.

“Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet artık yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir” diyen Okumuş, öğretmenlere yönelen saldırıların eğitim hizmetini sekteye uğratacak boyuta ulaştığını vurguladı. Öğretmene yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getiren Okumuş, bunun aynı zamanda toplumdaki ciddi bir bozulmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

Özellikle eğitim çağındaki çocukların şiddetin faili haline gelmesinin durumun vahametini daha da artırdığına dikkat çeken Okumuş, eğitimcilere yönelik şiddetin artık bir iş güvenliği ve iç güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne de değinen Okumuş, eğitim kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanmasının hukuk devleti olmanın gereği olduğunu söyledi. Eğitimcilerin her türlü şiddet ve saldırı karşısında korunması gerektiğini belirten Okumuş, öğretmenlerin mesleklerinin onuruna yakışır güvenlik şartlarına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ