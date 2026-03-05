Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Perçem Köyü nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Ali Arslan, bir süredir geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi gördüğü GATA’da yaşam mücadelesini kaybetti.

Perçem Köyünden İbrahim Arslan’ın evladı olan Ali Arslan’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Genç yaşta gelen acı haber, Perçem Köyü başta olmak üzere Alaca’da derin üzüntüye neden oldu.

Merhum Ali Arslan’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Perçem Köyü’nde toprağa verilecek.