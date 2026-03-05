Çorum Valiliği tarafından, il genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Mart Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Ali Çalgan başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki mevcut güvenlik durumu, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulamalar ile suç ve suçla mücadele konularında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Vali Ali Çalgan, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini, il genelinde asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK