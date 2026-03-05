Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de kara avcılığını düzenleyen temel yasanın 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu olduğu hatırlatıldı. Söz konusu kanunun av ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarıyla birlikte korunmasını ve geliştirilmesini amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, av ve yaban hayatının sürdürülebilir şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılmasının tüm kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Av sezonlarına ilişkin kararların ise Merkez Av Komisyonu tarafından alındığı hatırlatılan açıklamada, 2025-2026 Av Dönemi’ne ilişkin kararın 6 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı kaydedildi.

Merkez Av Komisyonu kararına göre, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemleri dikkate alınarak 2025-2026 av sezonunun 1 Mart 2026 itibarıyla ülke genelinde kapandığı bildirildi.

Yetkililer, üreme dönemine giren av ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetlerinin yasak olduğunu belirterek vatandaşların doğada daha hassas davranması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, kanun ve Merkez Av Komisyonu kararlarıyla yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası uygulanacağı ve av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedellerinin talep edileceği bildirildi.

Öte yandan, Merkez Av Komisyonu’nun Mayıs ayında toplanarak 2026-2027 av dönemine ilişkin yeni kararları alacağı ve avlanma usul ile esaslarının yeniden belirleneceği belirtildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ