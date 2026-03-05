Kadın emeğini ve sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyan gecede, Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki 56 kadın koro üyesi, 7 müzisyenin eşliğinde Anadolu’nun kadim ezgilerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Kadınların sesiyle hayat bulan türküler, salonda duygu ve coşkuyu bir arada yaşattı.

“Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan” ile başlayan konser, “Yeşil başlı gövel ördek”ten “Ayaş yollarında”ya uzanan zengin repertuvarıyla dinleyicileri Anadolu’nun dört bir yanında türkü dolu bir yolculuğa çıkardı. “Ilgıt ılgıt esen seher yelleri” ve “Uzun gecenin gecesi olsam” ile duygu dolu anlar yaşanırken, “Bahçe duvarını aştım” ve “Mavilim mavişelim” ile salonu saran alkışlar coşkuyu zirveye taşıdı.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi de katıldı.

Gecede konuşan Vali Yardımcısı Mercan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekerek türkünün kültürümüzdeki yerine vurgu yaptı. Türkünün sadece bir ezgi olmadığını; milletimizin hafızası, sevinci, hüznü, hasreti ve umudu olduğunu belirten Mercan, şu ifadeleri kullandı: “Türküler; düğünlerimizin neşesi, cephelerin cesareti, gurbetin sızısıdır. Her bir mısraında bu toprakların izi, her bir nağmesinde milletimizin ruhu vardır. Kültürümüzü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en güçlü yollarından biri de türkülerimizi yaşatmaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle emeği, üretimi ve sanatıyla hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum.”

Program, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın Şef Arif Sadeçolak’a çiçek ve hediye takdiminde bulunmasının ardından, kadın koro üyeleriyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirilen “Sahnenin Sultanları” konseri, kadınların sanattaki güçlü varlığını bir kez daha gözler önüne sererken, türkülerin birleştirici gücüyle Çorum’da kültür ve sanat adına hafızalarda yer edecek anlamlı bir akşam olarak kayda geçti.