Etkinlikler saat 13.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda başlayacak. Programın açılışı, kadın temalı eserlerden oluşan bir resim sergisi ile yapılacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde şiir, müzik ve skeç gösterilerinin yanı sıra Hacı Bektaş-ı Veli Halk Oyunları Ekibi gösterisi ile Eğitim Sen Çorum Şubesi Erbane Topluluğu sahne alacak.

Programın ardından kadınlar saat 15.00’te DTS önünde toplanarak yürüyüşe geçecek. “Yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı; barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz. Mirasımız direniş, sözümüz mücadele” sloganıyla gerçekleştirilecek geleneksel yürüyüşün ardından saat 15.30’da Çorum Saat Kulesi önünde kitlesel basın açıklaması yapılacak.

Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Eylem Kandemir, tüm kadınları etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Kadınlar sustuğunda değil, konuştuğunda tarih değişir. Kadınlar yalnız kaldığında değil, yan yana geldiğinde mücadele büyür. Tüm kadınları dayanışmayı büyütmeye ve 8 Mart etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi