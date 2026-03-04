İstanbul'da bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.

Burada Çelik'in yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Fatma Nur öğretmenin oğlu da annesinin tabutunun başında bekledi.

Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.