FRANSA'DAN GÜNEY KIBRIS PLANI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur'a dün düzenlenen dron saldırısının ardından güvenlik artırılıyor.Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), Ağrotur saldırısının ardından Fransa’nın adaya anti-füze ve anti-dron sistemleri ile bir fırkateyn göndermeyi planladığını aktardı.Habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yardım niyetini bu sabah GKRY lideri Nikos Christodoulides ile paylaştı.İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan Güney Kıbrıslı yetkili de haberi doğruladı.

TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA

İsrail basınından Times of Israel, bölgede büyük bir patlama sesi duyulduğunu ifade ederken halkın sığınaklara koştuğunu aktardı. Bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği duyuruldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 787'YE YÜKSELDİ

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 232 kişi artarak 787’ye yükseldiğini duyurdu.

İSRAİL: DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ÜST DÜZEY YETKİLİSİNİ BEYRUT'TA ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'nde görev yapan ve Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden Rıza Hazaei'nin Beyrut'ta öldürüldüğünü açıkladı.

'İSRAİL ORDUSU, GÜNEY LÜBNAN'A GİRDİ'

İsrail devlet radyosu yaptığı son dakika açıklamada ordunun güney Lübnan'a girdiğini duyurdu. Lübnan ordusunun ise geri çekildiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN ORDUYA İŞGAL EMRİ!

İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Lübnan'da ilerleme ve ek mevzileri ele geçirme yetki emri verdiklerini söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARI TAHRAN'I BOMBALIYOR

İran’ın başkenti Tahran’ın Pardis ve Demavend bölgelerine ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları tarafından en az 10 füze saldırısı düzenlendiği, İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

'HAFTALARCA DEVAM ETMEYE HAZIRIZ'

Öte yandan İsrail askeri sözcüsü İran'a karşı operasyonlara haftalarca devam etmeye hazır olduklarını söyledi.