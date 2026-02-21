Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Hande Keskin Türk, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Oruç tutan bireylerin bu dönemde de yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermesi gerektiğini belirten Dyt. Keskin Türk, değişen öğün düzeninin kilo artışı ve metabolizma yavaşlamasına neden olabileceğini söyledi.

Ramazan ayında genellikle 3-4 öğünlük beslenme düzeninin iki öğüne düştüğünü ifade eden Keskin Türk, özellikle tatlı, hamur işi ve şarküteri ürünleri gibi karbonhidrat ve yağ oranı yüksek besinlerin tüketiminde artış yaşandığını, buna karşılık su, sebze ve meyve tüketiminin azaldığını vurguladı. Günlük alınması gereken enerji ve besin öğelerinin oranlarının değişmemesi gerektiğinin altını çizen Keskin Türk, temel besin gruplarının her gün dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti.

“SAHUR MUTLAKA YAPILMALI”

Yaklaşık 12-13 saat süren açlık sürecinde kan şekerinin ciddi düşüş gösterebileceğini kaydeden Keskin Türk, sahura kalkılmamasının gün içinde halsizlik ve verim kaybına yol açabileceğini ifade etti. Ancak sahurda ağır ve yağlı yemeklerin tercih edilmesinin de kilo alma riskini artırdığını belirten Keskin Türk, şu önerilerde bulundu:

“Sahurda bol su içilmeli. Aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalı. Süt, yoğurt, peynir gibi protein kaynaklarına yer verilmeli. Kan şekerini dengelemek için kepekli, çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilmeli. Hafif kahvaltılar, çorba, az yağlı sebze yemekleri ve zeytinyağlılar uygun seçeneklerdir.”

İFTARA ÇORBAYLA BAŞLAYIN, YAVAŞ YİYİN

Uzun süren açlığın ardından iftara bir kase çorba ile başlanması ve yaklaşık yarım saat ara verilmesi gerektiğini belirten Keskin Türk, ardından ana yemeklere geçilmesini önerdi. Etli veya etsiz sebze yemekleri, kurubaklagiller, yoğurt, ayran, salata ve meyve gibi lif oranı yüksek besinlerin sindirimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Yemeklerin yavaş yenmesi ve iyi çiğnenmesi gerektiğini belirten Keskin Türk, kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini tavsiye etti.

TATLI TERCİHİ SÜTLÜ OLMALI

Ramazan’da tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Keskin Türk, hamurlu ve kızartılmış tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Güllaçın uygun bir seçenek olduğunu belirten Keskin Türk, haftada 1-2 kez sütlü tatlı tüketilebileceğini, diğer günlerde ise kuru meyve tercih edilebileceğini ifade etti. Tatlının yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi